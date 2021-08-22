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رونالدو البديل يُنقذ يوفنتوس من تعادل محبط ضد أودينيزي ..

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رونالدو البديل يُنقذ يوفنتوس من تعادل محبط ضد أودينيزي ..فيديو رونالدو البديل يُنقذ يوفنتوس من تعادل محبط ضد أودينيزي ..

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تفوق يوفنتوس على مضيفه فريق أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار مباريات الجولة الأولى من منافسات الدوري الإيطالي.

تقدم باولو ديبالا للضيوف في الدقيقة الثالثة وعزز زميله خوان كوادرادو التفوق عند الدقيقة 23، وشارك رونالدو في الشوط الثاني بديلاً فيما جاء هدف تذليل الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 51 من ركلة جزاء سددها روبيرتو بيريرا، وتعادل جيرارد دلوفيو في الدقيقة 83، وأحرز كريستيانو رونالدو هدف الفوز من رأسية رائعة في الدقيقة 90+3.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد يوفنتوس إلى 3 نقاط ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي ويتجنب البداية المحبطة فيما سيظل أدوينزي بدون نقاط في مؤخرة الترتيب.

ويمكنكم مشاهدة الاهداف بالضغط على رابط قناة الدوري الإيطالي في اليوتيوب.

المصرى اليوم

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