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انتحار الطالب الثامن.. «كريم» أطلق النار على نفسه بسبب نتيجة الثانوية العامة

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انتحار الطالب الثامن.. «كريم» أطلق النار على نفسه بسبب نتيجة الثانوية العامة انتحار الطالب الثامن.. «كريم» أطلق النار على نفسه بسبب نتيجة الثانوية العامة

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أقدم طالب ثانوي على الانتحار بمنطقة حدائق القبة، الأحد، بعد أن إطلاق الرصاص على نفسه من سلاح والده بسبب رسوبه في الثانوية العامة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات للتأكيد من عدم وجود شبة جنائية وراء الحادث.

وقررت النيابة العامة نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وانتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان للتأكيد على سبب الوفاة، وطالبت مباحث حدائق القبة بأجراء التحريات حول الواقعة، والاستماع إلى أقوال اسرة الطالب المتوفي.

كان قسم شرطة حدائق القبة، تلقي بلاغا بانتحار طالب بإطلاق النار على نفسه بسبب رسوبه في مواد الثانوية العامة، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تم العثور على جثة طالب يدعى «كريم» 18 سنة، مصاب بطلق ناري وتم التحفظ على السلاح، وإخطار النيابة العامة.

يذكر أن انتحار «كريم طالب حدائق القبة» ليس هو واقعة الانتحار الأولي بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، بساعات أقدم 7 طلاب وطالبات على الانتحار بعد خبر رسوبهم في نتيجة الثانوية العامة.

المصرى اليوم

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