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استشاري: السمنة تستهلك 75% من ميزانية صحة الدول المتقدمة

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استشاري: السمنة تستهلك 75% من ميزانية صحة الدول المتقدمة استشاري: السمنة تستهلك 75% من ميزانية صحة الدول المتقدمة

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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن السمنة في حد ذاتها ليست مرضا، ولكنها مصدر للإصابة بـ6 أمراض خطيرة تتمثل في السكر النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، والكبد الدهني، والسرطان، والنسيان، وأمراض القلب والشرايين.

وتابع «غزالي»، خلال حواره مع الإعلاميين هشام إسماعيل وليلى عز العرب، ببرنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الأحد، أن أمراض السمنة تستهلك 75% من ميزانية الدول المتقدمة، وهذا دليل على خطورة مرض السمنة سواء من الناحية الصحية أو من الناحية الاقتصادية.

ولفت إلى أن مرض السمنة يؤدي إلى صعوبة في التنفس، والنوم المتقطع وسقوط الشعر، وتصبغ الجلد، مشددًا على ضرورة عدم تناول الطعام ليلا، خاصة وأن الغدة الدرقية لا تعمل ليلاً، وبالتالي تتحول السعرات الحرارية إلى دهون، مما ينعكس سلبًا على الوزن.

المصرى اليوم

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