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نجلة الفنان على عبدالرحيم: مشاركتي في حفل نقل المومياوات «صدفة»

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نجلة الفنان على عبدالرحيم: مشاركتي في حفل نقل المومياوات «صدفة» نجلة الفنان على عبدالرحيم: مشاركتي في حفل نقل المومياوات «صدفة»

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قالت تقى، نجلة الفنان الراحل على عبدالرحيم، إن هناك عوامل كثيرة أدت لنجاح الحفل الموسيقي لنقل المومياوات الملكية منها: إعداد الكثير من البروفات حتى يخرج العمل على أكمل وجه، مشيرة إلى أن الحفل أثر بشكل كبير على المصريين، والبعض قام بإعداد الموسيقى رنة موبايل، وهذا دليل على نجاح الحفل.

وأضافت «عبدالرحيم»، خلال لقائها مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على قناة «mix» اليوم الأحد، أن اختيارها في الحفل لم يكن بناءً على شكلها، ولكن هذا الأمر كان صدفة بحتة، معقبة: «معظم بنات يميل لونهم للأسمر، ولون الفراعنة».

ولفتت إلى اهتمامها بالتمثيل بصورة كبيرة، من خلال الذهاب مع والدها إلى الاستوديو، مضيفة أنها بعدما انتهت من الثانوية العامة، طلبت من والدها التقديم في معهد السينما، ولكنه رفض في البداية، بحجة أن العمل في مجال التمثيل مرهق، مؤكدة أن والدها أخبرها بأن الموهبة بمفردها ليست كافية للنجاح، ولكن هناك ضرورة للعمل والاجتهاد للحصول على خبرة في مجال التمثيل، ومن ثم النجاح.

وأشارت إلى أنها جسدت شخصية ممثلة مسرح في مسلسل «قصر النيل» الذي عشقها شخص يدعى فوزي، من العائلة المالكة الذي لا يمكن أن يتزوج ممثلة مسرح، لافتة إلى أن العائلة المالكة قتلت «سوسن»، وأخفت هذا الأمر على فوزي، وفي نهاية المسلسل تظهر حقيقة مقتلها.

المصرى اليوم

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