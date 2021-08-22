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رئيس الإسبانية لـ : نتطلع للارتقاء بآفاق التعاون الاستثماري

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رئيس الحكومة الإسبانية لـ السيسي: نتطلع للارتقاء بآفاق التعاون الاستثماري رئيس الإسبانية لـ : نتطلع للارتقاء بآفاق التعاون الاستثماري

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تلقى الرئيس عبدالفتاح مساء اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من بيدرو سانشيز، رئيس الإسبانية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وكذلك تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس الحكومة الإسبانية الحرص على الارتقاء بآفاق التعاون المختلفة مع ، خاصةً على الصعيد الاستثماري، تعزيزاً لنجاح المشروعات الإسبانية القائمة في العديد من القطاعات في مصر، كالنقل والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التنموية.

وأشاد الرئيس من جانبه بعلاقات الصداقة بين مصر وإسبانيا، واهتمام مصر بتطويرها وتحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون المتبادل في مختلف المجالات، مشيرًا في هذا الصدد إلى الإمكانات الكبيرة الكامنة لدى البلدين لتحقيق شراكة تنموية متكاملة.

المصرى اليوم

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