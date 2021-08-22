«هناك رقم معلن للجهة المقدمة للخدمة».. البريد المصري يحذر عملائه من عمليات النصب

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حذر أحمد منصور، الأمين العام لهيئة البريد المصري، عملاء الهيئة من مشاركة أي بيانات عن حساباتهم الشخصية وعدم الإدلاء بالأرقام الخاصة ببطاقاتهم البنكية أو الرقم السري لأي شخص.

وقال «منصور»، خلال مداخلة استضافته ببرنامج «بنوك واستثمار»، المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الأحد، إن «هناك رقم معلن للجهة المقدمة للخدمة.. لكن إذا اتصل شخص من أي رقم حتى لو مختصر ولكن ليس الرقم المعلن أو المختصر فعلى العميل عدم التجاوب معه وإعطاءه أي معلومات أو بيانات».

وأشار إلى أن «هناك قطاع كامل يتولى الأمن السيبراني وتشرف عليه الدولة وذلك لتأمين جميع المعاملات المالية داخل القطاع المصرفي بالدولة»، منوها إلى أن التحول الرقمي من أهم دوافع ومحفزات النمو في كبرى الشركات والدوائر الحكومية.

وعن عمليات التعرض للنصب والاحتيال الإلكتروني من جانب بعض العناصر التي تستهدف السطو على أموال المواطنين وحساباتهم، علق قائلا: «وسيلة الاتصال تكون من العميل للبنك وليس العكس، وإذا حدث اتصال من البنك أو البريد يكون من الرقم الرسمي المعتمد من البنك أو البريد».