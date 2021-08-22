★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الأحد) أن خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الروسي الألماني «سلاح جيوسياسي خطير» بيد موسكو، لدى استقباله في كييف المستشارة الألمانية التي تدعم هذا المشروع.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي مع أنجيلا ميركل: «نحن ننظر إلى هذا المشروع من منظور أمني بحت ونرى أنه سلاح جيوسياسي خطير بيد الكرملين».

من جهتها، أكدت ميركل اليوم (الأحد) في كييف أن موسكو يجب ألا تستخدم الغاز سلاحاً جيوسياسياً ضد أوكرانيا، في وقت تستكمل ألمانيا وروسيا إنجاز خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2»، الذي ينقل الغاز مباشرة إلى أوروبا حارماً أوكرانيا من عائدات ترانزيت ثمينة.

وقالت ميركل خلال المؤتمر الصحافي المشترك: «إننا متفقون مع الأميركيين على أنه يجب عدم استخدام الغاز سلاحاً جيوسياسياً، وفي نهاية المطاف سنرى ذلك على ضوء تجديد (روسيا) عقد مرور (الغاز) عبر أوكرانيا».

ويرمي مشروع نورد ستريم 2 المثير للجدل إلى نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، وقد اقترب المشروع من الاكتمال، بينما تسعى أوكرانيا لمنع تشغيل هذا الخط خشية تضرر إيراداتها من عبور الغاز الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا.

كانت ميركل أكدت خلال زيارتها لموسكو أول من أمس أن الخط هو مشروع اقتصادي لأمن الطاقة الأوروبية، وقالت في الوقت نفسه إن بلادها تعمل من أجل الحفاظ على السلامة الإقليمية لأوكرانيا كما أنها لا تعترف بضم روسيا شبه جزيرة القرم إلى الاتحاد الفيدرالي الروسي في 2014.

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول لقاء يجمع بين ميركل وزيلينسكي في كييف، حيث كانت آخر مرة زارت فيها ميركل العاصمة الأوكرانية في 2018 عندما التقت بالرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو.