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الاتفاق يعلن خضوع "الكويكبي" لأشعة الرنين.. والفحوصات تحدد إصابة"خيري"

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الاتفاق يعلن خضوع "الكويكبي" لأشعة الرنين.. والفحوصات تحدد إصابة"خيري" الاتفاق يعلن خضوع "الكويكبي" لأشعة الرنين.. والفحوصات تحدد إصابة"خيري"

الاتفاق يعلن خضوع

أعلن نادي الاتفاق خضوع لاعب وسط الفريق الكروي الأول محمد الكويكبي إلى أشعة الرنين للكشف عن نوع الإصابة وتحديد موعد عودته للتمارين الجماعية.

وكان الكويكبي قد شعر بألم في العضلة الخلفية في العشر الدقائق الأولى من الشوط الأول من مباراة الشباب الأمر الذي جعله يخرج في تبديل اضطراري.

ميدانياً استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الأحد على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك بعد العودة فجر اليوم من الرياض بالتعادل المثير الذي حققه الفريق أمام مضيفه الشباب بنتيجة 3/3.

وكان التدريب قد اشتمل على تمارين استرجاعية في مسبح النادي للمجموعة التي خاضت مباراة الشباب، بينما أدى بقية اللاعبين الذين خاضوا جزءاً من المباراة والذين لم يشاركوا حصة تدريبية في الملعب، فبعد الإحماء أجرى اللاعبون تدريباً لياقياً بالكرة ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية ومنها اللعب على 4 أبواب صغيرة، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

وقد تعرض قبل نهاية التدريب اللاعب سعد خيري إلى إصابة في الكتف حيث سيخضع إلى فحوصات طبية للتأكد من نوع الإصابة ومدى إمكانية مشاركته خلال التمارين الجماعية القادمة.

فيما شهد التدريب إجراء السلوفاكي فيليب كيش برنامجه علاجي مع الجهاز الطبي إثر إصابته في مشط القدم والتي منعته من المشاركة في مباراة الشباب.


يذكر بأن الاتفاق يستعد لمواجهة مضيفه فريق أبها، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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