أخبار عاجلة

تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة -
بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار» -
دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد» -
«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981 -
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986 -
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006 -
طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري -
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأخضر السعودي لكرة السلة يتأهّل إلى نهائيات كأس آسيا وتصفيات

Print

الأخضر السعودي لكرة السلة يتأهّل إلى نهائيات كأس آسيا وتصفيات كأس العالم

تأهل السعودي لكرة السلة رسميًّا لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في إندونيسيا وتصفيات ، بعد تغلبه على نظيره الفلسطيني اليوم الأحد بنتيجة "96-72" في ثانية مبارياته بالملحق الآسيوي، التي أقيمت على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

شهد الربع الأول تفوق المنتخب السعودي "27-15"، واستمر تفوق المنتخب السعودي في الفترة الثانية التي انتهت لصالحه "59-29"، وشهدت الفترة الثالثة توسيع الفارق إلى 33 نقطة "84-51".

وشهدت الفترة الرابعة تفوقًا واضحًا للمنتخب السعودي، الذي استطاع توسيع الفارق وإنهاء اللقاء لصالحه.

وكان الأخضر السعودي تغلّب في أول مواجهته في الملحق الآسيوي على منتخب الهند بنتيجة "80-61" على الصالة نفسها.

ورافق المنتخب الهندي نظيره السعودي إلى نهائيات البطولة الآسيوية وتصفيات كأس العالم للعبة؛ حيث يتأهل الأول والثاني من الملحق بعد أن فاز أمس على منتخب فلسطين "79-77".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مجاهد: من الوارد غياب محمد صلاح والنني عن المنتخب أمام أنجولا.. فيديو

مجاهد: من الوارد غياب محمد صلاح والنني عن المنتخب أمام أنجولا.. فيديو

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2022

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2022

موعد مشاهدة مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر

موعد مشاهدة مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر

تاكيس جونياس ينتقد اختيارات البدري مع المنتخب بسبب ظلم لاعبي بيراميدز

تاكيس جونياس ينتقد اختيارات البدري مع المنتخب بسبب ظلم لاعبي بيراميدز