«الأهلي»: الحسابات في البنوك المصرية مؤمنة بشكل كامل

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قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، إن هناك هجمة شرسة على بعض العملاء في البنوك بهدف سرقة حساباتهم، مضيفا أن ما حدث خطأ من بعض العملاء والبنوك مؤمنة بشكل كامل.

وأضاف يحيى أبوالفتوح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء الأحد، أنه على العملاء عدم التجاوب مع أي عملية نصب تتطلب منه بيانات، لافتا إلى أن التحويل الالكتروني مستمر في البنك الأهلي.

وأكد أن الهاكرز موجودين في كل مكان في الدنيا ويحاولون دائما عمل تحايل وسرقة البيانات وسرقة حسابات العملاء.

وأكد أن الحسابات في البنوك المصرية مؤمنة بشكل كامل، متابعا أنه على المواطن الحذر من أي محاولة نصب وتحايل عليه.