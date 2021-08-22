ضبط 25 ألف عبوة دوائية بدون فواتير في حملة بإسنا جنوب الأقصر

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شنّت مديرية التموين بالأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالأقصر، حملة مكبرة شارك فيها كل من المهندس عبدالرازق الصافي، وكيل مديرية التموين، والمهندس جبريل بكري، مدير عام التجارة، ومحمود ابو الوفا، مدير إدارة إسنا بالاشتراك مع التفيش الصيدلي، والدكتور محمود عبدالناصر، ومدير إدارة التفتيش الصيدلي.

واستهدفت الحملة، سبعة أماكن لبيع وتداول الأدوية تضم صيدليات ومخازن أدوية وتم التحفظ على إجمالي 25 الف عبوة دوائية بدون فواتير وأخرى مخدرة وأخرى غير حاصلة على تصريح من وزارة الصحة وأخرى بمخازن غير مرخصة.

وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرر 7 قضايا، وأخطرت الجهات الرقابية وجارى العرض على النيابة العامة.