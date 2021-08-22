ضبط 25 ألف عبوة دوائية بدون فواتير في حملة بإسنا جنوب الأقصر

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شنّت مديرية التموين بالأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالأقصر، حملة مكبرة شارك فيها كل من المهندس عبدالرازق الصافي، وكيل مديرية التموين، والمهندس جبريل بكري، مدير عام التجارة، ومحمود ابو الوفا، مدير إدارة إسنا بالاشتراك مع التفيش الصيدلي، والدكتور محمود عبدالناصر، ومدير إدارة التفتيش الصيدلي.
واستهدفت الحملة، سبعة أماكن لبيع وتداول الأدوية تضم صيدليات ومخازن أدوية وتم التحفظ على إجمالي 25 الف عبوة دوائية بدون فواتير وأخرى مخدرة وأخرى غير حاصلة على تصريح من وزارة الصحة وأخرى بمخازن غير مرخصة.
وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرر 7 قضايا، وأخطرت الجهات الرقابية وجارى العرض على النيابة العامة.