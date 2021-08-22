بلينكن يناقض بايدن: «القاعدة» لم يختف من أفغانستان

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ادعى الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة بأن «القاعدة» «رحلت» من أفغانستان، لكن في مقابلة مع «فوكس نيوز صنداي» أكد وزير الخارجية أنطوني بلينكين بأن هذا غير صحيح.

وتساءل بايدن خلال تصريحات في البيت الأبيض عن مصلحة الولايات المتحدة في البقاء في أفغانستان «مع اختفاء القاعدة»، رغم تقرير للأمم المتحدة ذكر أن المنظمة الإرهابية موجودة في 15 إقليماً أفغانياً، وقول رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي إنه إذا تولت طالبان زمام الأمور فسيحتاج إلى رفع مستوى التهديد الإرهابي لـ«القاعدة».

ولكن بلينكن قدم توضيحاً لبيان بايدن مع الاعتراف بأنه في ظاهره لم يكن صحيحاً.

وقال: «كما نعلم جميعاً، ذهبنا إلى أفغانستان قبل 20 عامًا بمهمة واحدة وهدف واحد: التعامل مع الأشخاص الذين هاجمونا في 11 سبتمبر(أيلول)، لتقديم بن لادن إلى العدالة، وهو ما فعلناه لعقد من الزمن، ولتقليص قدرة القاعدة على فعل الشيء نفسه مرة أخرى، ومهاجمتنا من أفغانستان، وكان ذلك، بالنسبة للرئيس، ناجحاً».

وعندما أصر المضيف كريس والاس على القضية، وسأله مرة أخرى عما إذا كان «القاعدة» قد اختفى من أفغانستان، ردّ بلينكن بالقول إن قدرة التنظيم على تنفيذ هجوم آخر على غرار هجمات 11 سبتمبر «تضاءلت بشكل كبير وواسع». ولدى سؤاله للمرة الثالثة عما إذا كانت القاعدة «قد اختفى»، اعترف بلينكن بأنه لم يختف.

وهل يوجد عناصر وبقايا من «القاعدة» في أفغانستان؟، أجاب: نعم... لكن ما كان يشير إليه الرئيس هو قدرته على فعل ما قام به في الحادي عشر من سبتمبر، وقد تضاءلت هذه القدرة بنجاح كبير«.