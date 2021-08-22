طبيب كشف مشروع البلازما: الانتهاء من تجهيز 20 مركزا خلال العام الجاري

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قالت الدكتورة نانسي السيد، طبيب كشف مشروع البلازما، إنه توافد عدد كبير من الشباب واستجابوا لمبادرة التبرع بالبلازما، مشيرة إلى أنه واجب على أي شاب أن يتبرع؛ لأن البلازما مهمة جدا في إنقاذ وعلاج العديد من المرضى.

وأضافت «الدكتورة نانسي السيد،»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت الوكيل، ببرنامج «القاهرة وناسها»، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أنه سادت حالة من الفرحة والسعادة بين المتبرعين بالدم لمشاركتهم في هذا العمل الخيري، وتوفير البلازما ومشتقاتها داخل مراكز الدم لإنقاذ حياة المرضى وعلاجهم.

وأوضحت الدكتورة نانسي السيد، طبيب كشف مشروع البلازما، أنه يتم استقبال المتبرعين بـ6 مراكز لتجميع البلازما موزعة على 5 محافظات على مستوى مصر، والتي انطلق بها المشروع، كما أنه من المقرر الانتهاء من تجهيز 20 مركزاً خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن مشروع البلازما سيكون له آثارًا طبية مميزة على الدولة المصرية، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما والمشاركة في المشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازما عن طريق التبرع بالدم.

وتابعت الدكتورة نانسي السيد، طبيب كشف مشروع البلازما، أن: «بلازما الدم هي أحد مكونات الدم وهي مادة سائلة شفافة تميل إلى الاصفرار؛ وتشكل بلازما الدم حوالي 55% من إجمالي حجم الدم في جسم الإنسان؛ وتلعب دورًا مهمًا في انتقال المياه والأملاح والمواد الغذائية مثل السكريات والفيتامينات والهرمونات وغيرها، فضلا عن أنها تساعد في الشفاء من الأمراض المزمنة والمميتة.