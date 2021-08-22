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«هتلر» يجهز مرتبط يد لانطلاق الموسم الجديد

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«هتلر» يجهز مرتبط يد الزمالك لانطلاق الموسم الجديد «هتلر» يجهز مرتبط يد لانطلاق الموسم الجديد

خاض فريق مرتبط كرة اليد بنادي مواليد 2002، تدريباته الجماعية اليوم الأحد بالصالة المغطاة بالنادي، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد المقرر نهاية أغسطس الحالي.

وكان الفريق قد فاز على الزهور بنتيجة 40/45 في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين أمس السبت بالصالة المغطاة بالنادي .

وقام أحمد رمضان هتلر المدير الفني للفريق بعقد محاضرة فنية قبل بدء المران اليوم لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة أمس.

وأدى لاعبو الفريق بعض التدريبات التأهيلية والبدنية الخفيفة تحت قيادة ماريو مدرب أحمال الفريق الأول رجال لكرة اليد بالنادي.

وقاد هتلر الجانب الفني في المران اليوم بالصالة المغطاه بالنادي في مراكز الدفاع، والهجوم، والتصويب على المرمى من أماكن مختلفة بالملعب.

المصرى اليوم

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