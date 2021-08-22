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الأهلي يقيم رسميا إحتفيالية كبرى لفريق الكرة في موسم ضياع الدوري (تفاصيل)

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الأهلي يقيم رسميا إحتفيالية كبرى لفريق الكرة في موسم ضياع الدوري (تفاصيل) الأهلي يقيم رسميا إحتفيالية كبرى لفريق الكرة في موسم ضياع الدوري (تفاصيل)

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اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور سعد شلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي للإعداد لإحتفالات تدشين النجمة العاشرة على شعار النادي، وأيضًا تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية على الصعيد المحلي والقاري والأولمبي والعربي، إنتهت في إجتماعها الأخير، إلى التصور النهائي للإحتفالات وعدة إقتراحات خاصة ببرامج الإحتفالات والمواعيد المناسبة.

وسوف تقوم اللجنة بعرض هذا التصور على محمود الخطيب رئيس النادي غدًا لإعتماده واختيار الموعد المناسب قبل إنشغال الفرق الرياضية بفعاليات الموسم الجديد. وكان مجلس الإدارة في إجتماعه قبل السابق قرر تشكيل اللجنة المشار إليها لهذا الغرض وعرض الإقتراحات على رئيس النادي.

وتعد هذه الاحتفالات في موسم تاريخي استطاع الأهلي في الحصول على كافة البطولات، عدا بطولة الدوري التي اقتربت للانتقال لميت عقبة وتتويج نادي رسميا بها حال فوزه على فريق الإنتاج الحربي،

المصرى اليوم

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