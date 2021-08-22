هل يمكن خضوع الأطفال لجراحة السمنة؟.. استشاري يجيب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، عن أن سمنة الأطفال مرض خطير يؤثر كثيرًا على صحة الطفل النفسية والبدنية، حيث يتأثر الطفل نفسيًا كثيرًا بها وتعرضه للعديد من المشاكل مع أصدقائه في المدرسة.

وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أنه بسبب السمنة لدى الطفل يتعرض أيضًا للتنمر ممن حوله، وقد يصل الأمر إلى الاكتئاب والانعزال عن المجتمع، مما يؤثر بالتبعية على تحصيله الدراسي ومدى تركيزه في استذكار دروسه.

وأوضح أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، أن الطفل من الممكن أن يقضي على السمنة تمامًا بالرياضة أو باتباعه الأساليب السليمة في التغذية، مشيرًا إلى أن الطفل تحت عمر الـ10 سنوات لا يمكن أن يخضع لأي نوع من جراحات السمنة.