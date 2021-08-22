أخبار عاجلة

تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة -
بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار» -
دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد» -
«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981 -
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986 -
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006 -
طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري -
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

هل يمكن خضوع الأطفال لجراحة السمنة؟.. استشاري يجيب

Print
هل يمكن خضوع الأطفال لجراحة السمنة؟.. استشاري يجيب هل يمكن خضوع الأطفال لجراحة السمنة؟.. استشاري يجيب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، عن أن سمنة الأطفال مرض خطير يؤثر كثيرًا على صحة الطفل النفسية والبدنية، حيث يتأثر الطفل نفسيًا كثيرًا بها وتعرضه للعديد من المشاكل مع أصدقائه في المدرسة.

وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أنه بسبب السمنة لدى الطفل يتعرض أيضًا للتنمر ممن حوله، وقد يصل الأمر إلى الاكتئاب والانعزال عن المجتمع، مما يؤثر بالتبعية على تحصيله الدراسي ومدى تركيزه في استذكار دروسه.

وأوضح أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، أن الطفل من الممكن أن يقضي على السمنة تمامًا بالرياضة أو باتباعه الأساليب السليمة في التغذية، مشيرًا إلى أن الطفل تحت عمر الـ10 سنوات لا يمكن أن يخضع لأي نوع من جراحات السمنة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة

تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة

بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار»

بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار»

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»

حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه»

حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه»