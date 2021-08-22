لأول مرة.. ملكة بريطانيا تتخذ إجراءات قانونية ضد حفيدها الأمير هاري

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قررت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، كبار مساعدي القصر بالرد قانونيًّا على تصريحات حفيدها الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، في إجراء غير مسبوق؛ بحسب صحيفة «ذي صن»، اليوم الأحد.

ونقلت «ذي صن» عن مصدر مطلع أن الملكة غاضبة من التصريحات المتكررة وغير الصحيحة للزوجين، وأبدت امتعاضها بالقول: «لقد بلغ السيل الزُبى».

وأوضحت الصحيفة أن القصر سيبلغ هاري وميجان أنه لن يتم التسامح معهما في التشهير والتجاوز على العائلة المالكة والملكة، وأن الفريق القانوني للنظام الملكي يجري استشارات مع خبراء بعد وابل الانتقادات من الزوجين المقيمين في الولايات المتحدة.

وكان قد أخبر الزوجان المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري في حوار سابق، بأن أحد أفراد العائلة المالكة قد أثار مخاوف بشأن لون بشرة ابنهما آرشي؛ ما أوحى بوجود جو من العنصرية داخل العائلة الملكية.