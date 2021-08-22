أخبار عاجلة

تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة -
بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار» -
دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد» -
«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981 -
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986 -
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006 -
طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري -
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

لأول مرة.. ملكة بريطانيا تتخذ إجراءات قانونية ضد حفيدها الأمير هاري

Print
لأول مرة.. ملكة بريطانيا تتخذ إجراءات قانونية ضد حفيدها الأمير هاري لأول مرة.. ملكة بريطانيا تتخذ إجراءات قانونية ضد حفيدها الأمير هاري

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، كبار مساعدي القصر بالرد قانونيًّا على تصريحات حفيدها الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، في إجراء غير مسبوق؛ بحسب صحيفة «ذي صن»، اليوم الأحد.

ونقلت «ذي صن» عن مصدر مطلع أن الملكة غاضبة من التصريحات المتكررة وغير الصحيحة للزوجين، وأبدت امتعاضها بالقول: «لقد بلغ السيل الزُبى».

وأوضحت الصحيفة أن القصر سيبلغ هاري وميجان أنه لن يتم التسامح معهما في التشهير والتجاوز على العائلة المالكة والملكة، وأن الفريق القانوني للنظام الملكي يجري استشارات مع خبراء بعد وابل الانتقادات من الزوجين المقيمين في الولايات المتحدة.

وكان قد أخبر الزوجان المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري في حوار سابق، بأن أحد أفراد العائلة المالكة قد أثار مخاوف بشأن لون بشرة ابنهما آرشي؛ ما أوحى بوجود جو من العنصرية داخل العائلة الملكية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة

تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة

بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار»

بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار»

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»

حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه»

حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه»