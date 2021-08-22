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ديزني: «الأرملة السوداء» حقق 125 مليون دولار إيرادات عبر الإنترنت

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ديزني: «الأرملة السوداء» حقق 125 مليون دولار إيرادات عبر الإنترنت ديزني: «الأرملة السوداء» حقق 125 مليون دولار إيرادات عبر الإنترنت

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قالت شركة والت ديزني في دعوى قضائية يوم الجمعة إنها حصلت على 125 مليون دولار من الإيرادات عبر الإنترنت من فيلم الحركة والمغامرة (بلاك ويدو) «الأرملة السوداء»، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من رفع نجمة الفيلم سكارليت جوهانسون دعوى قضائية عليها.

ورفعت الممثلة دعوى قضائية الشهر الماضي على شركة ديزني زاعمة أن الشركة خالفت بنود التعاقد معها ببث الفيلم في نفس توقيت عرضه بدور العرض.

وتقول دعوى جوهانسون، المرفوعة أمام المحكمة العليا في لوس انجليس، إن استراتيجية العرض المزدوج لفيلم «الأرملة السوداء» كانت سببا في خفض ما كانت ستحصل عليه من أموال.

وقالت ديزني إنه «لا يوجد أساس قانوني» لرفع الدعوى القضائية، مضيفة أن عرض الفيلم عبر الإنترنت «عزز بشكل كبير من قدرتها (جوهانسون) على كسب أموال إضافية علاوة على 20 مليون دولار حصلت عليها حتى الآن».

وربما يكون لنتيجة هذه الدعوى أصداء أوسع داخل صناعة الترفيه إذ تحاول الشركات الإعلامية إقامة خدمات البث الخاصة بها من خلال تقديم برامج متميزة لجذب المشتركين.

المصرى اليوم

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