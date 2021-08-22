سمية الخشاب عن الصورة الغامضة: «شغلوا مخكم تبقوا شاطرين»

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أثارت الفنانة سمية الخشاب الجدل خلال الساعات الماضية بعد نشرها صورة غامضة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقًا على زفاف طليقها الفنان أحمد سعد على مصممة الأزياء علياء بسيوني، والذي اقيم أمس في حفل بسيط بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء المقربين.

وكتبت سمية الخشاب إنه يوجد بعض الأشخاص الذين يحاولون فبركة الصور والتعليقات لتصعيد الأزمات بينهما.

وأضافت سمية الخشاب عبر «تويتر»: «حبايبي اللي لسة موصلوش لـ2021، في حاجه اسمها سكرين شوت مفبركة يعني ممكن حد يكتبلكوا تويتة أو بوست أو حتي يفبرك واتساب شات في أقل من 10 دقايق، فياريت اللي يشوف حاجة ميصدقهاش إلا لما يروح الحساب اللي منزلها ويلاقيها لايف قدامه، شغلوا مخكم عشان تبقوا شاطرين مش زومبيز».

وتابعت: «ياما بنات مراهقات تأذوا جدا من الموضوع ده وياما أهاليهم صدقوا سكرين شوتس شاتس مفبركة وبوستات مفبركة لمجرد إن شخص مريض قص الاسم وحطه على اسم بوست كاتبه من أكاونت مزيف وضبط السكرين شوت ووراها لأهاليهم، متمشوش ورا أي تويته أو بوست أو شات واتساب إلا لما تشوفوهم لايف وخلوا بالكم».

يأتي ذلك رغم ثبوت نشر الصورة المثيرة للجدل على صفحة سمية الخشاب الرسمية على فيس بوك، وعدم حذفها، والتي فسرها البعض على أنها مسيئة لطليقها أحمد سعد ونشرتها بمجرد إعلان عقد قرانه.

وكانت انتشرت صورة، أمس، للفنانة سمية الخشاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي نسبها جمهورها كتعليق مسيء على زفاف طليقها الفنان أحمد سعد على مصممة الازياء علياء بسيوني والذي اقيم أمس بحضور عدد من الاصدقاء والاقارب.

لم تكن هذه الزيجة الأولى في حياة سعد بل سبقها ثلاث زيجات.

ويسرد لكم «المصري اليوم» عدد زيجات الفنان أحمد سعد بعد ساعات من إقامة حفل زفافه.

لبنى بيومي

كانت الزيجة الأولى في حياة الفنان أحمد سعد، هي لبنى بيومي وهي الزيجة الأولى في حياتها فهي أم أولاده، أنجب منها طفلين.

ريم البارودي

ولم تستمر علاقة الثنائي طويلا، رغم قصة الحب الكبيرة التي جمعتهما، فلم يستمر زواجهما لمدة شهر، بعد أن حدث بينهما العديد من المشاكل.

سمية الخشاب

كانت الزيجة الثالثة في حياة أحمد سعد واستمرت علاقة الثنائي لمدة عامين وانتهت بالطلاق والأزمات التي تم تصديرها بالبرامج التليفزيونية، حيث اتهمت سمية أحمد سعد بالاعتداء عليها بالضرب.

علياء بسيوني

أما علياء بسيوني فستكون الزيجة الرابعة لأحمد سعد فهي من مواليد برج الأسد وتعيش في إحدى المناطق بمصر الجديدة وتعمل في مجال الأزياء وتمتلك معرضًا بأحد المناطق الراقية في القاهرة.