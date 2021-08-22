أخبار عاجلة

تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة -
بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار» -
دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد» -
«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981 -
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986 -
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006 -
طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري -
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

ليلة تألق جنابري .. بايرن ميونخ يهزم كولن

Print
ليلة تألق جنابري .. بايرن ميونخ يهزم كولن ليلة تألق جنابري .. بايرن ميونخ يهزم كولن

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تمكن بايرن ميونخ من تحقيق الفوز على ضيفه فريق كولن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار مباريات الجولة الثانية من فاعليات الدوري الألماني.

تقدم حامل اللقب في الدقيقة 50 عن طريق المهاجم روبرت ليفاندوفسكي وسجل زميله سيرج جنابري هدفين في الدقائق 59 و71، فيما أحرز أنطوني موديست هدف الضيوف الأول في الدقيقة 60 وجاء الهدف الثاني بأقدام مارك أوث في الدقيقة 62.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد بايرن ميونخ إلى 4 نقاط في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الألماني فيما توقف رصيد كولن عند 3 نقاط في المركز الثامن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة

تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة

بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار»

بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار»

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»

حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه»

حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه»