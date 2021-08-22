ليلة تألق جنابري .. بايرن ميونخ يهزم كولن

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تمكن بايرن ميونخ من تحقيق الفوز على ضيفه فريق كولن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار مباريات الجولة الثانية من فاعليات الدوري الألماني.

تقدم حامل اللقب في الدقيقة 50 عن طريق المهاجم روبرت ليفاندوفسكي وسجل زميله سيرج جنابري هدفين في الدقائق 59 و71، فيما أحرز أنطوني موديست هدف الضيوف الأول في الدقيقة 60 وجاء الهدف الثاني بأقدام مارك أوث في الدقيقة 62.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد بايرن ميونخ إلى 4 نقاط في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الألماني فيما توقف رصيد كولن عند 3 نقاط في المركز الثامن.