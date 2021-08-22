"عطيف" الهلال ضمن قائمة أفضل لاعبي خط الوسط في دوري الأبطال

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رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم متوسط ميدان المنتخب السعودي ونادي الهلال اللاعب عبدالله عطيف ضمن قائمة أبرز النجوم الذين تألقوا خلال منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2021م في خط الوسط.

ويعد نجم الهلال اللاعب العربي الوحيد في القائمة التي ضمت أسماء 10 لاعبين سيتنافسون على المراكز الأربعة في خط الوسط وتم اختيار المرشحين في كل مركز من خلال العودة إلى الإحصائيات والأرقام التي تم تسجيلها خلال مباريات الأندية في دور المجموعات.

ويمكن المشاركة في التصويت للاعب الأبرز برأيهم على موقع الاتحاد الآسيوي في الشبكة العنكبوتية حيث يستمر التصويت لغاية يوم الخميس 26أغسطس الجاري.

وسوف يتم الإعلان عن التشكيلة المثالية حسب خيارات الجمهور، والتشكيلة المثالية بحسب الإحصائيات في منتصف شهر سبتمبر، قبل انطلاق منافسات دور الـ16.

إحصائيات عطيف في دور المجموعات

- 459 تمريرة ناجحة (المركز الثاني بين لاعبي خط الوسط)

- 515 لمس للكرة (المركز الرابع بين لاعبي خط الوسط)

- نسبة دقة التمرير 96%

صنع عبد الله عطيف اسماً لنفسه في دوري أبطال آسيا على مرّ السنوات الماضية من خلال تمريراته السريعة والدقيقة، فقد أثبت خلال مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021 ثبات مستواه.

إحصائيات التمريرات والاستحواذ على الكرةلدى عطيف تتخطى بكثير أياً من زملائه المرشحين، حيث زميله في الفريق محمد كانو الوحيد الذي قدم تمريرات أكثر نجاحاً في البطولة حتى الآن. في الواقع، من بين اللاعبين الذين قدموا 100 تمريرة على الأقل، يتمتع عطيف بأفضل دقة تمرير وصلت إلى (95.6%) مقارنة بأي لاعب آخر في نسخة 2021.

قائمة اللاعبين

ريكي هاراكاوا - سيريزو أوساكا، يون بيت غارام - أولسان هيونداي، آن يونغ-وو - دايغو، ياسوتو واكيزاكي - كاوازاكي فرونتال، فاليري كازيشفيلي - أولسان هيونداي، ماتيوس - ناغويا غرامبوس، كينتو تاشيبانادا - كاوازاكي فرونتال، مهدي ترابي - نادي بيرسيبوليس، مودو بارو - جيونبوك هيونداي موتورز.