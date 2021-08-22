«خضع لعملية جراحية استغرقت 4 ساعات».. انفجار قولون الفنان نضال الشافعي (تفاصيل)

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أصيب الفنان نضال الشافعي بانفجار في القولون ودخوله المستشفى بشكل عاجل وخضوعه لعملية جراحية لمدة 4 ساعات.

وقال المكتب الإعلامي للفنان في بيان، الأحد، إنه «تسبب انفعال الفنان نضال الشافعي عقب انتهائه من يوم تصوير في فيلم ميني بار بسبب عدم تنفيذ المنتج للوعود التي أقر بها له بحدوث انفجار في القولون تسبب في دخوله المستشفى بشكل عاجل وخضوعه لجراحة عاجلة استلزمت ٤ ساعات ويذكر أن المنتج مدحت سعد كان توقف عن استكمال الفيلم من ٢٠١٨».

وتدور أحداث فيلم «مينى بار» في المرتبة الأولى في إطار أكشن كوميدى، ولكنه متضمن بعض العوالم الخفية التي يتعرضون لها الشباب الذين يسلكون طرق غير مشروعة، فتغير حياتهم في يوم وليله فتنقلب عليهم رأسًا على عقب وذلك في إطار اجتماعى تشويقى وغيرها.