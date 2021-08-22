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نائبة بكفر الشيخ تزور مصابي حادث فريق كرة السرعة

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نائبة بكفر الشيخ تزور مصابي حادث فريق كرة السرعة نائبة بكفر الشيخ تزور مصابي حادث فريق كرة السرعة

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زارت الدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب، الأحد، مصابي حادث تصادم أتوبيس فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ، والذي وقع على طريق القاهرة – اسكندرية الزراعي بقرية مصطاي التابعة لمركز ومدينة قويسنا بالتصادم بكسارة أسفلت على الطريق.

واطمأنت النائبة على حالات المصابين بمستشفى جامعة المنوفية وكان في استقبالها الدكتور أحمد الصاوي المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والدكتور أحمد القرش مدير عام المستشفيات الجامعية.

يذكر أن الأتوبيس كان يستقله فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ وخلال عودته من المشاركة ببطولة الكرة الخماسي بحي الأسمرات، وقع الحادث والذي أصيب خلاله 11 فرداً بكسور وجروح إثر التصادم، وعلي الفور تم انتقال 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفي بركة السبع لتقديم المساعدات الطبية العاجلة، وتم تحويل الحالات الحرجة لمستشفي الجامعة لإجراء الجراحات اللازمة.

المصرى اليوم

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