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حزب الله : سفن الوقود الإيراني في طريقها لتحفيف أزمة الوقود بلبنان

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حزب الله : سفن الوقود الإيراني في طريقها لتحفيف أزمة الوقود بلبنان حزب الله : سفن الوقود الإيراني في طريقها لتحفيف أزمة الوقود بلبنان

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قال حسن نصر الله زعيم جماعة حزب الله اللبنانية اليوم الأحد إن سفنا محملة بوقود إيراني ستبحر قريبا لتخفيف أزمة الوقود في لبنان تتبعها سفن أخرى.

وأوضح نصر الله إن الجماعة لا تتولى دور الدولة بشراء الوقود مضيفا أن السفينة الأولى ستغادر إيران اليوم الأحد تليها سفن أخرى تباعا.

وحذر خصوم الجماعة في لبنان من عواقب وخيمة لتلك الخطوة قائلين إنها قد تؤدي إلى فرض عقوبات على البلاد التي ينهار اقتصادها منذ عامين تقريبا.

وسيفتح وصول الوقود الإيراني فصلا جديدا في الأزمة المالية التي فشلت الدولة اللبنانية وأطراف الحكم، ومنها جماعة حزب الله، في علاجها في ظل نقص الوقود الذي تسبب في اندلاع أعمال عنف.

المصرى اليوم

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