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«15 % تخفيضًا للملاكي والتاكسي».. تعرف على شروط مبادرة إحلال السيارات

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«15 % تخفيضًا للملاكي والتاكسي».. تعرف على شروط مبادرة إحلال السيارات «15 % تخفيضًا للملاكي والتاكسي».. تعرف على شروط مبادرة إحلال السيارات

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قال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمى باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بوزارة المالية إن الرئيس أطلق المبادرة لتوفير سيارات جديدة موديل العام للمواطن مع الهدف الثاني وهو الحفاظ على البيئة وتحسين الشكل الجمالي للشوارع.

وأضاف «عوض» خلال استضافته مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أن المبادرة تقدم العديد من التيسيرات سواء للتاكسي أو الملاكي أو الميكروباص بوجود تخفيض للملاكي والتاكسي من 10 إلى 15% والميكروباص 2.5%.

وأكد أن قرض للمواطن بثمن السيارة بفائدة 3 % وموزعة على عدد الأقساط وحسب نوع السيارة وقدرة المواطن مشيرا إلى أن الإقبال متزايد على كل الأنواع وتم تسليم 4200 سيارة جديدة الأسبوع الماضي.

وتابع الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمى باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بوزارة المالية أنه تم تسليم أول ميكروباص الأسبوع الماضي ومع نهاية سبتمبر سيتم تسليم 300 ميكروباص.

وأوضح أن الشروط تتمثل في أن تكون السيارة مر على تصنيعها 20 سنة وأن يكون المستفيد في سن من 20 سنة وحتى 65 سنة وأن يكون مصري الجنسية.

المصرى اليوم

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