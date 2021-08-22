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لبيب يجتمع بجماهير من ذوي الهمم لحل مشكلة حضورهم للمباريات

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لبيب يجتمع بجماهير الزمالك من ذوي الهمم لحل مشكلة حضورهم للمباريات لبيب يجتمع بجماهير من ذوي الهمم لحل مشكلة حضورهم للمباريات

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عقد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي جلسة مع عدد من مشجعي النادي من ذوي الهمم، في حضور الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي والدكتور حسين السمري عضو اللجنة والمدير التنفيذي للنادي.

وأكد لبيب أنه جار ترتيب حضور أبناء الزمالك من ذوي الهمم مباراة الإنتاج الحربي المقبلة في الدوري الممتاز، والترتيب لحضورهم مباريات الموسم المقبل.

وأضاف رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي أنه سيتم إعداد كشوف خاصة بأسماء الجماهير من ذوي الهمم للسماح لهم بحضور جميع مباريات الزمالك في كل الألعاب.

وشدد لبيب على أنه فخر للزمالك حضور الجماهير من ذوي الهمم لمساندة الفرق المختلفة.

كما تقدم رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي باعتذار للجماهير من ذوي الهمم عن أي مشكلة حدثت لهم في المباريات السابقة. ووعد الكابتن حسين لبيب، الحضور بتسهيل أي مشكلة ستواجههم في المستقبل فيما يخص حضور المباريات.

وفي الوقت نفسه، وعد السمري، الجماهير من ذوي الهمم بحل أي مشكلة تواجههم في الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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