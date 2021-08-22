قطار البلوز يواصل السير .. تشيلسي يهزم آرسنال بثنائية

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تمكن تشيلسي تحقيق الفوز على مضيفه آرسنال بهدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الثانية من من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر رفاق المدرب الإسباني توماس توخيل على الكرة في معظم أوقات اللقاء وسجل روميلو لوكاكو هدف التقدم في الدقيقة 14 بعد تمريرات رائعة في وسط الملعب، وأضاف زميله رييس جيمس الهدف الثاني في الدقيقة 35 بطريقة مميزة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد فريق تشيلسي إلى النقطة السادسة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن ليفربول وبرايتون وتوتنهام، فيما يظل آرسنال بدون نقاط في المركز قبل الأخير.