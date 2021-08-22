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رئيس جامعة المنوفية: نتحمل تكاليف علاج مصابي «حادث كرة السرعة».. وتوفير إقامة لمرافقيهم

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رئيس جامعة المنوفية: نتحمل تكاليف علاج مصابي «حادث كرة السرعة».. وتوفير إقامة لمرافقيهم رئيس جامعة المنوفية: نتحمل تكاليف علاج مصابي «حادث كرة السرعة».. وتوفير إقامة لمرافقيهم

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تابع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية على مدار الساعة الحالة الصحية لمصابى فريق كرة السرعة إثر حادث التصادم الذي وقع فجر، الأحد، وقام بزيارة للمرة الرابعة لمستشفى الجامعة على مدار اليوم للاطمئنان على المصابين عقب خروجهم من غرف العمليات، ومتابعة حالة الذين تم إجراء جراحات عاجلة لهم في وقت باكر ونقلهم للعناية الفائقة بمستشفى الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة في تصريحات صحفية، الأحد، على تحمل مستشفى الجامعة لتكاليف علاج المصابين، وتقديم جميع الخدمات الطبية والعلاجية والجراحية اللازمة، كما وجه بتوفير إقامة لمرافقى المصابين بفندق الجامعة، متمنيا لهم الشفاء العاجل، ومؤكدا على متابعته المستمرة لحالتهم الصحية حتى يتم خروج جميع المصابين بسلام.

رافق رئيس الجامعة الدكتور محمود قوره عميد الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

المصرى اليوم

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