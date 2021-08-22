لغز العثور على 5 جثث في يوم واحد بالجيزة .. بعضها أشلاء وأخرى في حالة تعفن

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تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، تحرياتها لكشف غموض 5 جثث تم العثور عليها في أماكن متفرقة في الساعات الأخيرة من مساء اليوم الإثنين، منها جثث مجهولة الهوية وأخرى أشلاء، تم تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية في إمبابة بلاغا من الأهالي بالعثور على أشلاء جثة في مخلفات على جانب الشارع، وانتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وجاري تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من المكان لكشف غموض الواقعة.

في الوقت نفسه عثرت مباحث الجيزة على جثتي رجل وامرأة في عقار مهجور بمنطقة أوسيم، وقالت التحريات أن الجثتين في حالة تعفن وتحلل لم يتمكن فريق البحث من تحديد هويتهما حتي الأن، وقررت النيابة العامة نقلهما إلى مشرحة زينهم وجاري إجراء الصفة التشريحية لكشف غموض الواقعة.

وفي منطقة بولاق الدكرور انبعثت رائحة كريهة من إحدى الشقق بالمنطقة دفعت الأهالي لتقديم بلاغ لقسم الشرطة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن مصدر الرائحة الكريهة، جثة سيدة في حالة تعفن داخل الشقة محل البلاغ.

الحادث الخامس الذي وقع مساء اليوم في منطقة الوراق، سقوط ربة منزل من الطابق الرابع، ولقيت مصرعها على الحال، جاري تفريغ الكاميرات والاستماع إلى أقوال شهود عيان لكشف غموض الواقعة.