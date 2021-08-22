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"التحالف": الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

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"التحالف": الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط "التحالف": الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط
أكد: سنتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان من المحاولات العدائية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.
وقال "التحالف" إن ميليشيات الحوثي مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان.
وأكد "التحالف"، أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان من المحاولات العدائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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