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اعترف بتضارب تقييمات المخابرات الأمريكية لسيطرة "طالبان"

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم (الأحد): "إن انهيار الحكومة الأفغانية السريع شكل مفاجأة للجميع، والبنتاغون يبحث عن سبل إبداعية، لإجلاء الناس من البلاد في هذه الظروف المعقدة".

وأوضح "أوستن" أن أحداً لم يتوقع انهيار حكومة أفغانستان بهذه السرعة ولم يكن أمام الرئيس جو بايدن خيارات جيدة في ظل تهديدات محتملة من تنظيم "داعش" الإرهابي تزيد من صعوبة عمليات الإجلاء الأمريكية في أفغانستان.

واعترف بتضارب التقييمات الأولية للاستخبارات الأمريكية بشأن الفترة التي ستتمكن خلالها الحكومة الأفغانية من الصمود أمام "طالبان" بعد انسحاب قوات الولايات المتحدة من البلاد.

وأشار إلى أن هذه التقييمات كانت تتراوح بين عام أو اثنين وبين عدة أشهر.

ولفت إلى أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب هي التي أبرمت مع "طالبان" اتفاقاً يقضي بسحب قوات الولايات المتحدة بالكامل بحلول أول مايو الماضي.

وقال "أوستن": "واجهنا وضعاً لم تكن فيه خيارات جيدة، وكل الخيارات كانت صعبة، وكما هو معروف تبنى بايدن قرار ترامب بناء على تحاليل مفصلة".