ملكة بريطانيا تتخذ إجراء غير مسبوق ضد حفيدها وزوجته.. ما السبب؟

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قالت غاضبة: لقد بلغ السيل الزبى

أمرت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، كبار مساعدي القصر بالرد قانونيًّا على تصريحات حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، "التي تشوه صورة العائلة الملكية البريطانية" في إجراء غير مسبوق؛ بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي صن"، اليوم "الأحد".

ونقلت "ذي صن" عن مصدر مطلع أن الملكة غاضبة من التصريحات المتكررة وغير الصحيحة للزوجين، وأبدت امتعاضها بالقول: "لقد بلغ السيل الزبى".

وبيّن المصدر أن القصر سيبلغ هاري وميغان أنه لن يجري التسامح معهما في التشهير والتجاوز على العائلة المالكة والملكة، وأن الفريق القانوني للنظام الملكي يجري استشارات مع خبراء بعد وابل الانتقادات من الزوجين المقيمين في الولايات المتحدة.

وأخبر الزوجان المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري في حوار سابق، بأن أحد أفراد العائلة المالكة قد أثار مخاوف بشأن لون بشرة ابنهما آرشي؛ ما أوحى بوجود جو من العنصرية داخل العائلة الملكية.