مياه كريستالية وجمال الشعب المرجانية.. عدسة "الخالدي" توثق جمال شاطئ جزيرة الوصل بحقل

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من المواقع السياحية البكر المتميزة بجمالها وطبيعتها وأرضها المستوية

التقط المصور خالد الخالدي، صوراً أظهرت جمال شاطئ جزيرة الوصل في محافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك، ظهرت فيها شفافية الشاطئ وجمال الشعب المرجانية.

وتقع الجزيرة بالقرب من شاطئ الحميضة في محافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك شمال غرب المملكة، وتعد من أقصى الجزر السعودية الواقعة في منطقة الشمال؛ كونها تقع في منتصف الجزء الشمالي من الساحل السعودي في خليج العقبة، وهي من المواقع السياحية البكر التي تتميز بجمالها وطبيعتها وأرضها المستوية.

وتتميز الجزيرة بمياهها الصافية وعمقها الذي يساعد على ممارسة العديد من الرياضات المختلفة والاستمتاع بمياه البحر، إذ يمكن لزوارها ممارسة السباحة والاستمتاع بمياهها الدافئة كون أجوائها لطيفة ومعتدلة على مدار العام، وكذلك الاستمتاع بالرياضات المائية المختلفة مثل الغوص ومشاهدة أشكال المرجان المتنوعة والتي تعد مادة دسمة لهواة التصوير والباحثين عن معرفة أسرار البحار والمرجان.