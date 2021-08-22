محافظ أسوان يتفقد مركزًا لتلقي لقاح كورونا (صور)

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تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الأحد، أحد مراكز تلقي لقاح كورونا الثابتة بمركز أورام أسوان لمتابعة آلية وسير العمل مع تقديم كافة التسهيلات للتيسير على المواطنين حيث رافقه اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد، والدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة، بالإضافة إلى الدكتورة رجاء إسحاق نائب مدير المركز.

وأكد اللواء أشرف عطية إلى أنه مع زيادة معدلات الأقبال من المواطنين على تلقى اللقاحات تم زيادة عدد الفرق المتحركة من 8 إلى 27 فرقة بالحدائق العامة والميادين والقوافل الطبية، بجانب الهيئات والمصالح الحكومية والمديريات والدواوين ومواقع ومنشآت جامعة أسوان والمدارس والمعاهد الأزهرية والشركات والمصانع والمنطقة الصناعية والمنشآت الشرطية، علاوة على الفنادق والبواخر السياحية والمتاحف والمزارات الأثرية .

ولفت إلى أنه بالتوازى تم زيادة مراكز تلقى اللقاح الثابتة بالمدن والمراكز إلى 12 مركز، فضلاً عن 4 مراكز لتلقى المسافرين للقاحات، كما تم التنسيق مع القنصلية السودانية بأسوان لتوفير فرقة تطعيم بمقر القنصلية لتسجيل وتطعيم الأشقاء من أعضاء الجالية السودانية، وناشد محافظ أسوان المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا من أجل تقليل نسب الإصابات والوفاة بالفيرس وخاصة مع أهتمام الدولة المصرية بصحة المواطنين وبذلها أقصى جهد ممكن لتوفير اللقاحات سواء بالتصنيع أو بالإستيراد، مطالباً في الوقت نفسه الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سواء بإرتداء الكمامات أو الحفاظ على التباعد وتجنب الزحام والتكدس.