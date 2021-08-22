خالد الجندي: هناك كلام يحب الله أن يسمعه من عبده.. وآخر يكرهه (تعرف عليه)

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الاسلامية، إن هناك كلام يحب الله سبحانه وتعالى أن يسمعه من عبده، وقد يحدث هذا الكلام أثراً في نفسية العلاقة بين الإنسان وربه.

وأضاف «الجندي» خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن هذا الحديث هدية من رسول الله صل الله عليه وسلم إلى كل مسلم، وهو«قال رسول الله صل الله عليه وسلم، إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبدسبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدّك، ولا إله غيرك، وأبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل «اتق الله، فيقول، عليك بنفسك».

وأشار إلى أن «كل ما يضايقني، إذا نصحت بعض الناس أو وعظتهم في منكر يفعلونه أن الواحد منهم يقول لي: «هذا أمر لا يعنيك اشتغل بنفسك لا تتدخل في أموري الخاصة».