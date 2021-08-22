أخبار عاجلة

تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة -
بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار» -
دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد» -
حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه» -
«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981 -
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986 -
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006 -
طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري -
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خالد الجندي: هناك كلام يحب الله أن يسمعه من عبده.. وآخر يكرهه (تعرف عليه)

Print
خالد الجندي: هناك كلام يحب الله أن يسمعه من عبده.. وآخر يكرهه (تعرف عليه) خالد الجندي: هناك كلام يحب الله أن يسمعه من عبده.. وآخر يكرهه (تعرف عليه)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الاسلامية، إن هناك كلام يحب الله سبحانه وتعالى أن يسمعه من عبده، وقد يحدث هذا الكلام أثراً في نفسية العلاقة بين الإنسان وربه.

وأضاف «الجندي» خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية «»، مساء الأحد، أن هذا الحديث هدية من رسول الله صل الله عليه وسلم إلى كل مسلم، وهو«قال رسول الله صل الله عليه وسلم، إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبدسبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدّك، ولا إله غيرك، وأبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل «اتق الله، فيقول، عليك بنفسك».

وأشار إلى أن «كل ما يضايقني، إذا نصحت بعض الناس أو وعظتهم في منكر يفعلونه أن الواحد منهم يقول لي: «هذا أمر لا يعنيك اشتغل بنفسك لا تتدخل في أموري الخاصة».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هبة عبدالغني ضيفة برنامج «8 الصبح» على dmc الخميس

هبة عبدالغني ضيفة برنامج «8 الصبح» على dmc الخميس