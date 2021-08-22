تعرف على الفرص المتاحة للحصول على شقة من وزارة الإسكان

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وفي هذا التقرير نستعرض كل الفرص المتاحة من وزارة الإسكان للحصول على شقة ب التمويل العقاري ، والتي يجرى الحجز بها الأن أو سيتم طرحها خلال الفترة القريبة المقبلة:

عن طريق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ويتكون من 3 مشروعات وهي: "الإسكان الاجتماعي والمتوسط والإسكان المتميز"، حيث بدأ الحجز 15 أغسطس الجاري ومستمر حتى 9 سبتمبر المقبل.

المشروع الأول: سكن لكل المصريين 2 ( محدودي الدخل) وهو الإسكان الاجتماعي، ويتواجد بمحافظات: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).

ووصلت أسعار الشقق لمحدودي الدخل لـ164 ألف جنيه للوحدة الـ75 مترًا، كما سجلت أسعار الشقق الـ90 مترًا 184 ألف جنيه، و197 ألف جنيه، و310 آلاف جنيه.

وعن نظام الأقساط، يوجد نظامان للسداد، الأول: عبارة عن سداد أقساط شهرية ثابته طوال فترة التمويل بفائدة 3%.. والثاني سداد أقساط شهرية بفائدة 3% وبزيادة سنوية 7%... إذا كانت مدة التمويل 30 سنة وبفائدة 3% يكون القسط الثابت 700 حتى 823 جنيهًا.

أما القسط المتغير بزيادة سنوية 7%، يكون القسط 250 جنيهًا حتى 300 جنيه طوال مدة التمويل التي تصل لـ30 سنة، وكلما قلت مدة التمويل ارتفع القسط الشهري.

المشروع الثاني: سكن لكل المصريين 2 (متوسطي الدخل) هو الإسكان المتوسط، ويتواجد في حوالي 11 مدينة جديدة هي: (حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، وبني سويف الجديدة).

يوجد 3 مساحات في مشروع الإسكان المتوسط بأسعار مختلفة.. الوحدة الـ100 متر تم تخصيصها للدور الأرضي بـ471 ألف جنيه... والوحدة الـ110 أمتار بسعر 503 ألف للوحدات بالدور الأرضي والأخير، و519 ألفًا للوحدات المتكررة.

والمساحة الـ120 مترًا بـ546 ألف جنيه للدور الأخير، و563 ألفًا للأدوار المتكررة.. وتم تخصيص دفعة جدية الحجز يتم سدادها وقت التقديم بقيمة 55 ألف جنيه.. كما يتم سداد دفعات ربع سنوية كل 3 أشهر بدءًا من يناير المقبل بقيمة 11500 جنيه لكل الوحدات.

المشروع الثالث: سكن لكل المصريين 2 (متوسطي الدخل) متميز وهو الإسكان المتميز بمدن: "بدر والغردقة وبورفؤاد"، حيث تتراوح مساحات الوحدات بين 100 متر، و120 مترًا وبأسعار تبدأ من 480 ألفًا، وحتى 950 ألف جنيه.

هذه المشروعات مستمر التقديم والحجز بها حتى يوم 9 سبتمبر المقبل، و يوجد مشروعات كثيرة آخرى سيتم التقديم والحجز بها الفترة القريبة المقبلة، لكن عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية ، وجاءت هذه المشروعات على النحو التالي:

سكن مصر: تتواجد شقق سكن مصر بـ12 مدينة جديدة هي: (أكتوبر الجديدة- حدائق أكتوبر- العبور- القاهرة الجديدة- العلمين الجديدة- المنصورة الجديدة- المنيا الجديدة- بدر- غرب قنا- دمياط الجديدة- الشروق- وناصر "غرب أسيوط").

الطرح الأخير كان العام الماضي وصل مقدم الحجز لـ50 ألفًا، وبدأت الاسعار من 360 ألفًا للوحدة لبعض مدن الصعيد فيما وصلت لـ676 ألف جنيه، إلى 733 ألف جنيه في حدائق أكتوبر، و811 ألفًا في القاهرة الجديدة.

دار مصر: تتواجد شقق دار مصر بـ8 مدن جديدة (15 مايو- السادات- العاشر من رمضان- حدائق أكتوبر- الشروق- القاهرة الجديدة- بدر- وبرج العرب الجديدة).

جنة: شملت شقق مشروع جنة للإسكان الفاخر 8 مدن جديدة هي: (6 أكتوبر- الشروق- الشيخ زايد- القاهرة الجديدة- المنصورة الجديدة- المنيا الجديدة- دمياط الجديدة- وملوى الجديدة).

ووصل مقدم الحجز في الطرح الأخير من شقق جنة العام الماضي، لـ50 ألف جنيه أيضًا، وسجل سعر المتر بـ6 أكتوبر 9470 جنيهًا، ووصلت الشقة الـ130 مترًا لمليون، و255 ألفًا، وهذا في طرح العام الماضي، لكن الأسعار الجديدة لم تعلنها وزارة الإسكان حتى الآن.

الإسكان المتميز: جاءت وحدات الإسكان المتميز بمدن: (رشيد الجديدة- العلمين الجديدة- دمياط الجديدة).

مشروعات متنوعة:

وحدات الإسكان ذات الطابع الساحلي، بمدينة المنصورة الجديدة.