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محافظ أسوان يوجه بالإسراع لإنهاء مشروع الصرف بقرية المحاميد

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محافظ أسوان يوجه بالإسراع لإنهاء مشروع الصرف بقرية المحاميد محافظ أسوان يوجه بالإسراع لإنهاء مشروع الصرف بقرية المحاميد

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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بمحطة معالجة الصرف الصحى بقرية المحاميد التابعة لمركز إدفو والتي قام المحافظ بتفقدها أثناء زيارته الميدانية للقرية ضمن متابعة معدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل للريف المصرى «حياة كريمة».

وشدد على مسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بضرورة أن يتوزاى ذلك مع الإنتهاء من تنفيذ الوصلات المنزلية وخطوط الطرد وشبكات الانحدار، مع القيام بالمتابعة المستمرة لتسليم المشروع الحيوى بنهاية أغسطس الجارى ليحقق بذلك العوائد الإيجابية منه لخدمة أهالى القرية ولاسيما أن تكلفته الاجمالية بلغت نحو 40 مليون جنيه بطاقة استيعابية 3 آلاف م3/يوم .

المصرى اليوم

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