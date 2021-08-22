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السيد القصير : 4.5 مليون طن حجم الصادرات الزراعية.. ونحتل المركز الأول بتصدير البرتقال

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السيد القصير : 4.5 مليون طن حجم الصادرات الزراعية.. ونحتل المركز الأول بتصدير البرتقال السيد القصير : 4.5 مليون طن حجم الصادرات الزراعية.. ونحتل المركز الأول بتصدير البرتقال

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كشف السيد القصير، وزير الزراعة، تفاصيل اجتماع الرئيس عبدالفتاح معه أمس، لبحث عدد الملفات. وأكد القيصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد اهتمام الرئيس السيسي بمشروعات الزراعة بدرجة كبيرة، مشيرا إلى أن استطاعت توفير الغذاء بشكل آمن للشعب المصري، في ظل أزمة .

وأشار إلى عدم وجود نقص في أي سلعة، موضحا اهتمام الرئيس السيسي بملف الحفاظ على الرقعة الزراعية، وتوجيهه بالتوسع الأفقي، لافتا إلى أن نصيب المواطن المصري انخفض من فدان إلى ما يعادل 2 قيراط أو أقل.

وأكد القصير أن المشروعات الزراعية في شرق العوينات وتوشكى تستهدف تعزيز الإنتاج الزراعي، لافتا إلى أن الدولة تنفق المليارات لزيادة الرقعة الزراعية، وتعويض التعديات.

ووصف «الدلتا الجديدة» بمشروع القرن كونه يستهدف زراعة مليون فدان، إضافة إلى إقامة مشروعات زراعية على باقي المساحة التي تصل إلى 2.2 مليون فدان، مشيرا إلى أن المشروع يتميز بالقرب من الموانئ والتجمعات السكنية.

وأشار إلى أن حجم الصادرات الزراعية العام الجاري بلغ 4.5 مليون طن، بزيادة 700 ألف طن عن العام السابق، موضحا أن مصر تصدر أكثر من 360 منتجا لأكثر من 150 دولة.

وأضاف «لا توجد دولة بالعالم لا تقبل المنتج المصري، فتحنا 11 سوقا جديدا في ظل أزمة كورونا بينها السوق اليابانية»، مشيرا إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى في تصدر البرتقال والفراولة المجمدة.

المصرى اليوم

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