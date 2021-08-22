محافظ كفر الشيخ يتابع خروج ٤ من مصابي حادث كرة السرعة بدسوق

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تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائبه، الأحد، خروج 4 لاعبين من المصابين بحادث فريق كرة السرعة بدسوق، عقب إجراء عمليات جراحية لهم وخروجهم من غرفة العمليات.

وقال محافظ كفرالشيخ في تصريحات صحفية، الأحد، إنه يتم متابعة حالات أبنائنا على مدار الساعة، والعمل على توفير الرعاية الطبية المتكاملة لهم حتى شفائهم التام، داعياً الله عز وجل ان يهبهم الشفاء العاجل .

وصرح أحمد السماحى، المتحدث الرسمى للمحافظة، بأنه تم عودة 7 لاعبين من الفريق إلى دسوق، مع بقاء أربع مصابين بمستشفي الجامعة بشبين الكوم، مع توفير أقصى الرعاية الصحية لهم وتوفير إقامة وفتح الاستراحة لأسرهم.

يذكر أن اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ،وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ ،التقيا بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ،واللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، وهيام الطباخ ،عضو مجلس النواب، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، لمتابعة حالة المصابين، وعقد لقاء مع أسر المصابين، وتم توفير إقامة للأسر بفندق الجامعة واستراحاتها.