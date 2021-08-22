الزعيم الكوري الشمالي يتفقد موقع لبناء الشقق والمساكن على ضفاف النهر في العاصمة

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تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، موقع لبناء الشقق والمساكن على ضفاف النهر في العاصمة بيونغ يانغ، وذلك للمرة الثانية خلال ما يقرب من 5 أشهر، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب لتزويد الموقع بالمعدات والمواد.

وأعرب كيم، عن رضاه الكبير عن التغير الذي حدث في منطقة النهر، وأشاد بالإنجازات العمالية، وكانت تلك المنطقة هي التي يقيم بها مؤسس كوريا الشمالية «كيم إيل-سونغ» حتى سبعينيات القرن الماضي، وتعتبر من المناطق المقدسة في الشمال. وكان موقع البناء خاليا منذ هدمه في عام 2009.

وأطلق الزعيم اسم «كيونغرو-دونغ»، أي مدرج الأحجار الكريمة، على المنطقة السكنية كما شدد على أهمية اتخاذ «الإجراءات العلمية والتكنولوجية» لتحسين جودة مياه النهر.

وكشفت كوريا عن خطة لبناء حوالي 800 «شقة متدرجة» على طول نهر «بوتونغ» الذي يمر عبر بيونغ يانغ. وقد زار «كيم» موقع بناء الشقق في مارس وأبريل.

وشارك في الجولة «جو يونغ-وون»، سكرتير الشؤون التنظيمية في اللجنة المركزية للحزب والمساعد المقرب من «كيم»، كما رافقه أثناء زيارة «كيم» إلى نصب تذكاري يرمز إلى العلاقات الودية مع الصين، ويعد «جو» الرجل الثالث في النظام الكوري الشمالي حاليا.