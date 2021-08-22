طالبان تعلن إرسال مئات المسلحين لوادي «بانشير» للسيطرة عليه

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أعلنت حركة «طالبان» الأحد إرسال «مئات» المسلحين إلى منطقة وادي «بانشير» شمال كابول الخارجة عن سيطرتها، وحيث تسعى مقاومة مسلحة لتنظيم صفوفها والتصدي للحركة التي تكاد تحكم قبصتها على كامل أفغانستان.

وكتبت الحركة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر بالعربية، أن «مئات من (مجاهدي الإمارة الإسلامية) يتوجهون نحو ولاية بانشير للسيطرة عليها، بعد رفض مسؤولي الولاية المحليين تسليمها بشكل سلمي».

وباتت أفغانستان منذ نحو أسبوع في قبضة حركة «طالبان» مع انهيار القوات الحكومية، وفرار الرئيس أشرف غني من البلاد، فيما احتشد الآلاف من الأشخاص اليائسين في مطار كابول في محاولة للهرب وسط حالة من الفوضى العارمة.