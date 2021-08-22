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خبير قانوني يكشف الأهمية الاقتصادية لإدراج الفاتيكان لمسار العائلة المقدسة في

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خبير قانوني يكشف الأهمية الاقتصادية لإدراج الفاتيكان لمسار العائلة المقدسة في مصر خبير قانوني يكشف الأهمية الاقتصادية لإدراج الفاتيكان لمسار العائلة المقدسة في

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قدم الدكتور المستشار مايكل نصيف خبير التنمية الاجتماعية والاقتصادية، التهنئة ل إدراج الفاتيكان لمسار العائلة المقدسة في ضمن المسارات السياحية الدينية، مؤكدا أن هذا الأمر يًعد انجازًا تاريخيًا للسياحة المصرية.

وأضاف أنه أعلن الأب جوناثان دي ماركو مدير القطاع العام للسياحة فى الفاتيكان، أن مسار رحلة العائلة المقدسة تم وضعه علي خريطة المسارات السياحية الدينية في إيطاليا وأوروبا.

وأكد أن هذا الامر جاء في مؤتمر البحر المتوسط، لافتا إلى أنه كان فرصة لإلقاء الضوء والترويج لمسار رحلة العائلة المقدسة التي يعد واحدا من أهم المسارات الدينية والثقافية في العالم.

وأثني بالدور الكبير الذي تقوم به المصرية في تطوير نقاط المسار، وذلك عقب زيارة البابا فرنسيس لمصر في عام 2017.

وانهي الدكتور المستشار مايكل نصيف خبير التنمية الاجتماعية والاقتصادية، أن :"مبروك لـ مصر إدراج الفاتيكان لمسار العائلة المقدسة في مصر ضمن المسارات السياحية الدينية" .

المصرى اليوم

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