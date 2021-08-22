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سعد الصغير: والدة طفلي الإسكندرية متزوجة وقالتلهم مش عايزاكم

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سعد الصغير: والدة طفلي الإسكندرية متزوجة وقالتلهم مش عايزاكم سعد الصغير: والدة طفلي الإسكندرية متزوجة وقالتلهم مش عايزاكم

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كشف المطرب الشعبي سعد الصغير، تفاصيل تكلفه بطفلين، بعد العثور عليهما في أحد شوارع الإسكندرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «كنت بعمل لايف في إسكندرية، وشاهدت طفلين نائمين على الرصيف، فصحتهم وأخدتهم البيت»، متابعا «والدة التوأم متزوجة في القاهرة وقالتلهم مش عايزاكم، ووالدهم متزوج ومقيم بالإسكندرية ورفض إقامتهما معه».

وأضاف «هما خايفين ينتقلوا لملجأ أو أي مكان تاني»، مؤكدا أنه سيتكفل بتوفير كافة مستلزمات الطفلين حال انتقالهما إلى دار رعاية.

ووجه حازم الملاح، المسؤول الإعلامي عن برنامج كبار وأطفال بلا مأوى، الشكر إلى المطرب سعد الصغير، مشيرا إلى أن فريق البرنامج سيتوجه إلى منزل الصغير، لنقل الطفلين إلى دا رعاية.

وأكد أن البرنامج يوفر مؤسسات رعاية على أعلى مستوى، بالتعاون مع صندوق تحيا .

المصرى اليوم

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