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بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيويورك وكونيتيكت بسبب إعصار «هنري»

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بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيويورك وكونيتيكت بسبب إعصار «هنري» بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيويورك وكونيتيكت بسبب إعصار «هنري»

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وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد على إعلان حالة الطوارئ في ولايتي نيويورك وكونيتيكت، على خلفية اقتراب إعصار «هنري» من ساحل الولايات المتحدة الشرقي.

وقرر بايدن اليوم الأحد إدراج نيويورك وكونيتيكت على قائمة الولايات التي تعلن فيها حالة الطوارئ بسبب الإعصار، تلبية لطلب السلطات المحلية.

يأتي ذلك بعد تبني بايدن إجراءات مماثلة بحق ولاية رود آيلاند أمس السبت.

وجاء الإجراء الأخير رغم من انخفاض قوة إعصار هنري حتى مستوى الإعصار الأسطواني، إذ تراجعت سرعة رياحه إلى 110 كلم في الساعة غير أنها لا تزال تصل أحيانا 121 كلم في الساعة.

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