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مجموعة الـ 7 تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث الأوضاع في أفغانستان

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مجموعة الـ 7 تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث الأوضاع في أفغانستان مجموعة الـ 7 تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث الأوضاع في أفغانستان
"جونسون" دعا العالم للعمل معاً لمنع حدوث أزمة إنسانية

مجموعة الـ 7 تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث الأوضاع في أفغانستان

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الأحد)، أن زعماء مجموعة السبع الكبار، سيعقدون الثلاثاء المقبل اجتماعًا طارئاً؛ لمناقشة تطورات الوضع في أفغانستان.

وقال "جونسون" على حسابه في "تويتر": "سأعقد اجتماعًا لزعماء مجموعة السبع لإجراء محادثات عاجلة بشأن أفغانستان"، وفقاً لـ"رويترز".

واعتبر أنه من المهم حيويًا أن يعمل المجتمع الدولي معًا من أجل ضمان أمن عمليات الإجلاء، ومنع حدوث أزمة إنسانية، ودعم الشعب الأفغاني في تأمين ما تم تحقيقه من الإنجازات خلال السنوات الـ20 الماضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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