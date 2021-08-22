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نائب أمير حائل يتفقّد استاد المنطقة قبل مباريات الطائي بالدوري

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الطاقة الاستيعابية للمدرجات قد تصل إلى 13 ألف مقعد للمشجعين

نائب أمير حائل يتفقّد استاد المنطقة قبل مباريات الطائي بالدوري

تفقّد نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، اليوم، مشروع تطوير ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية.

واطلع الأمير فيصل بن فهد بن مقرن على ما تم إنجازه لإعادة زراعة الملعب الرئيسي واستكمال الخدمات المساندة، وفق متطلبات رابطة المحترفين استعداداً لمباريات نادي الطائي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي تصادف 27 أغسطس 2021 مع الفيحاء.

ونوّه نائب أمير منطقة حائل بدعم القيادة الرشيدة لقطاع الرياضة ومنشآتها وانديتها، مشيراً إلى متابعة أمير المنطقة ووزير الرياضة لأندية المنطقة وتطوير المنشآت الرياضية فيها، مؤكداً حرصه على كل ما يدعم الرياضة والرياضيين في المنطقة ويسهم في تحقيق أفضل النتائج والإنجازات مستقبلاً بإذن الله.

وكان مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة حائل أحمد روزي قد أشار في تصريح صحفي سابق، أن ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل تمت زراعتها بالكامل بالعشب الجديد، وكذلك تم تغيير الساعة الإلكترونية، إضافةً إلى المدرجات، حيث يتم تركيب مدرجات جديدة في ملعب المدينة وأن الطاقة الاستيعابية للمدرجات قد تصل إلى 13 ألف مقعد للمشجعين.

نائب أمير حائل يتفقّد استاد المنطقة قبل مباريات الطائي بالدوري

نائب أمير حائل يتفقّد استاد المنطقة قبل مباريات الطائي بالدوري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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