عمرو بصيلة: التعليم الفني له دور فعال في دعم الصناعة والنهوض بالاقتصاد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، إننا بدأنا في تغيير فكرة التعليم الفني عند أولياء الأمور منذ عام 2018؛ وهذا عندما نهجت الوزارة سياسة جديدة وأدخلت العديد من التغيرات على التعليم الفني.

وأضاف "بصيلة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت الوكيل، ببرنامج "القاهرة وناسها"، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن التعليم الفني أصبح له دور فعال في دعم الصناعة والنهوض بالاقتصاد، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بعمل تدريب للمدرسين الذين سيقدمون المواد للطلاب في المدارس التكنولوجية.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، أن المدارس التكنولوجية هدفها تلبية احتياجات سوق العمل وتساعد الطالب على دراسة المجال الذي يرغب فيه، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاهتمام بالتعليم الفني بتخصصاته الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي.