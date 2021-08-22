أخصائية تغذية تكشف عن أسرع الطرق لخسارة الوزن

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قالت الدكتورة رانيا الصيرفي، أخصائية التغذية العلاجية والصحة العامة، إن كورس التخسيس الذي يقدم لمرضى السمنة، الذي يحتوي على مكملات غذائية المادة الفعالة لها ألياف طبيعية، وأعشاب والتي لها تأثير إيجابي على الصحة وتساعد على التخلص من الوزن الزائد بآمان كامل دون حدوث أي مضاعفات.

وأضافت «الصيرفي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت الوكيل، ببرنامج «القاهرة وناسها»، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن الأطفال يمكنهم تناول الأناسيليوم أو السيليوم وهو المناسب لهم، لأنك لا تستطيع أن تمنع طفل عن تناول الأكل المحبب له، مشيرة إلى أنها ضد أن يخضع الطفل لحمية غذائية، فمن الممكن أن نعطي الطفل هذا المنتج وهو عبارة عن بودرة يتم إذابتها في القليل من المياه ويمكن أن نقول له أنها عصير، وسيجعله هذا المنتج يشعر بالعطش فيتناول الكثير من المياه، وسيقلل شهيته تدريجياً.

وتابعت: «كورس التخسيس يتميز بأنه يناسب جميع الأعمار حتى كبار العمر ومن تخطى الـ 60 عاماً، لا سيما وأن هذا العمر يصاحبه العديد من المشاكل الصحية من ضغط وسكر وأمراض القلب وغيرها، لكنها تجعلهم يفقدون وزنهم دون حرمان من الطعام؛ بل ويستطيعون التغلب على الأمراض المصحابة لهم في هذا العمر.