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أستاذ علوم سياسية: «كورونا» المرحلة الأولى للحرب البيولوجية

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أستاذ علوم سياسية: «كورونا» المرحلة الأولى للحرب البيولوجية أستاذ علوم سياسية: «كورونا» المرحلة الأولى للحرب البيولوجية

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قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك ارتباط هيكلي بين الاقتصاد الصيني والاقتصاد الأمريكي، لذا من الصعب أن يحدث تفكك وكل ما يسمع هو تحليلات عبثية وكل ما يسمع كلام فارغ وسطحي؛ والحقيقة أن الاعتماد متبادل بين الطرفين وحتى الآن كل من بكين وأمريكا ملتزمين رغم الصراع الموجود.

وأضاف «فهمي»، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنه لن تكون الحرب القادمة هي حرب اقتصادية أو مخفية؛ بل هي حرب معلومات وحرب بين أجهزة المخابرات في العالم؛ وهي الحرب التي سيكون لها أسس وقواعد جديدة لأن عالم ما بعد كورونا يختلف عن العالم ما قبل كورونا من حيث الأدوات والأساليب والأنماط.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن الحرب بأدواتها وأساليبها ستختلف من حيث الشكل والمضمون؛ وبالتالي سيكون هناك حروب للحصول على معلومات؛ وبالتالي ستكون الحروب القادمة حروب بيولوجية وفيروسات ولن تكون هناك أدوات تقليدية بالمعنى العام، معقبًا: «كورونا هي المرحلة الأولى للحرب البيولوجية».

وتابع: «لن يكون هناك أدوات تقليدية في هذا الإطار؛ بالعكس ستكون هناك أدوات وأنماط حديثة ربما ستغير من قواعد اللعبة والصراع ما بين القوى الدولية خصوصا بين الصين والولايات المتحدة؛ وستدخل اليابان على الخط وألمانيا بالتدريج أيضا؛ وسيكون هناك اختلافات وتباينات بين مواقف الدول والتنظيمات الدولية والأمم المتحدة فالأدوار ستتغير وأمريكا ستظل على رأس النظام الدولي لمدة لا تقل عن 120 عاما».

المصرى اليوم

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