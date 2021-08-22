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علقت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، على زواج «البارت تايم»، مشيرة إلى أننا نعيش في بلد بها أمن وأمان في عهد الرئيس السيسي، معقبة: «اتقوا الله في مصر والشباب»، موضحة أن ترويج تلك الأمور بين الشباب يهدم الأسر المصرية، خاصة وأننا في بلد مسلم ودين سمح.

وأضافت «خضر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنه لا ينبغي الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة، والتي يَكْمُن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار وتماسك الأسرة التي حرص عليه ديننا الحنيف وراعته قوانين الدولة.

وتابعت: «ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج»البارت تايم«واشتراطهم فيه التأقيت بزمنٍ معينٍ ونحو ذلك يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد؛ فالزواج الشرعي هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمنٍ معينٍ، وإلَّا كان زواجًا مُحرَّمًا ولا يترتب عليه آثار الزواج الشرعية».